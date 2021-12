AC Valhalla: Dawn of Ragnarok - Cinematic-Trailer stimmt auf einen Krieg der Götter ein

13.12.2021 18:13 Uhr

Ubisoft hat das bisher größte Addon für ein Assassin's Creed enthüllt. Die Erweiterung Dawn of Ragnarok (Die Zeichen Ragnaröks) für AC Valhalla erscheint 10. März 2022 und bietet eine neue Open World mit etwa 35 Stunden an Spielzeit, neuen Fähigkeiten, Gegnern, Waffen und Missionen, zu denen ihr in unserem Artikel mehr lest.

Nach Irland und Frankreich steht euch nun das Reich der nordischen Götter offen. Ihr spielt Odin höchstpersönlich, der seinen Sohn retten will, während Asgard der Untergang droht.