AC Valhalla - Der erste Cinematic-Trailer mit weiblicher Hauptfigur Eivor ist da

09.08.2020 13:51 Uhr

Ubisoft hat eine alternative Version des ersten Cinematic-Trailers von Assassin's Creed Valhalla veröffentlicht. Darin gibt es zwei Veränderungen: Statt dem männlichen Eivor sehen wir diesmal die weibliche Hauptrolle und wir hören den tatsächlichen Soundtrack des Spiels. Wer genau hinhört, findet sogar Ezio's Thema darin wieder (etwa in der Mitte des Videos).

In Valhalla dürft ihr auswählen, ob euer Charakter ein Mann oder eine Frau sein soll, außerdem könnt ihr auch während des Spiels wechseln. Daher scheint es nur sinnvoll, dass Ubisoft beide Eivors in Aktion zeigt. Auf die Story hat eure Entscheidung übrigens keine Auswirkungen.

Alles, was ihr vor dem Release am 17. November 2020 über AC Valhalla wissen müsst, lest ihr in unserer großen Übersicht. Dort findet ihr auch unser Angespielt-Video.

Falls euch die Musik aus dem Trailer gefällt, könnt ihr sie übrigens ab jetzt bei Spotify herunterladen.