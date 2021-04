Action-Geheimtipp ist jetzt besser als das Original - NieR Replicant im Test

von Jonas Gössling,

22.04.2021 14:00 Uhr

NieR Replicant ver.1.22474487139... hat nicht nur einen merkwürdigen Namen, sondern auch eine bewegte Vergangenheit. Bei dem Titel handelt es sich nämlich um ein Remaster von NieR, was 2010 nicht unbedingt viele Fans gefunden hat. Der Nachfolger Automata aber umso mehr, weswegen der Vorgänger noch eine zweite Chance bekommt - und was für eine,

Statt nämlich nur als Port auf die aktuellen Konsolen und den PC zu kommen, warten in diesem Remaster neue Texturen, Figurenmodelle, Quests, Sprachaufnahmen, ein neues Kampfsystem und sogar ein vollständig neu aufgenommener Soundtrack. Tatsächlich ist NieR Replicant damit das aktuell beste Remaster aller Zeiten, was aber nicht immer nur positive Auswirkungen mit sich bringt. Was wir genau damit meinen, erfahrt ihr im Test.