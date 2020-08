Actionreicher Story-Trailer zu Iron Harvest zeigt, wofür ihr im Spiel kämpft

21.08.2020 03:34 Uhr

In Vorbereitung auf den Release von Iron Harvest am 1. September 2020 hat der Entwickler einen Trailer veröffentlicht, der euch die Geschichte des alternativen ersten Weltkriegs vorstellt. In dem seht ihr, wie sich die Protagonisten auf den Konflikt vorbereiten und auch, welche Sorgen sie und Hoffnungen sie hegen.

Auch die Mechs, das wohl herausragendste Merkmal des Spiels, und größere Scharmützel zwischen den rivalisierenden Parteien bekommt ihr dabei zu Gesicht.

Mehr zu dem Aufbauspiel aus Deutschland erfahrt ihr in unserer Preview.