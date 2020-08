Actionreicher Trailer zu Call of Duty Modern Warfare Season 5 zeigt die neuen Inhalte

03.08.2020 23:36 Uhr

Der offizielle Trailer zur nunmehr fünften Season von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone zeigt, auf welche neuen Inhalte ihr euch gefasst machen müsst. So gibt es zwei neue 6-gegen-6-Maps, Ziplines und auf Verdansk fährt ein Zug mit Loot über die Map. ALle Informationen zu Season 5 findet ihr in unserem umfangreichen Hub.