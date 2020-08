Age of Empires 3: Definitive Edition verrät im Trailer den Release-Termin

27.08.2020 21:49 Uhr

Age of Empires 3: Definitive Edition zeigt im Trailer nicht nur erstmals Gameplay und bestätigt zwei neue Völker, die Schweden und die Inkas, sondern verrät am Ende auch den Release-Termin: Am 15. Oktober 2020 erscheint das Strategiespiel. Warum die Definitve Edition für den dritten Ableger der Reihe besonders wichtig ist, erfahrt ihr in unserem Plus-Artikel zu Age 3.