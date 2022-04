Ahoi, No Man's Sky: Das Piraten-Update "Outlaws" geht im Trailer auf Beutezug

13.04.2022 16:35 Uhr

Update 3.85 oder auch "Outlaws" für No Man's Sky ist da. Das neueste Update für das Weltraumerkundungs-Spiel liefert nicht nur zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen, sondern auch eine ganze Palette neuer Features.

Die dürften vor allem den Hobby-Piraten und Freibeutern unter euch zusagen. So gibt es unter anderem neue Outlaw-Raumstationen in Systemen, die sich Banditen unter den Nagel gerissen haben. Dort gibt es dann eigene Händler, Items und Missionen, die sich (natürlich) nicht so ganz im legalen Rahmen abspielen. Ihr könnt beispielsweise dubiose Produkte kaufen und die in andere Systeme schnmuggeln.

Außerdem gibt es mit den Solar Ships eine neue Gattung von High-Tech-Raumschiffen in allerlei prozedural generierten Varianten. Im Trailer zu Outlaws könnt ihr den Gleitern zusehen, wie sie im All ihre Flügel entfalten. Wie die sich in den Raumkämpfen schlagen, müsst ihr aber selbst auf die Probe stellen. Die hat Entwicklerstudio Hello Games ebenfalls überarbeitet - und es gibt jetzt sogar Dogfights in der Atmosphäre von Planeten.

Wir haben No Man's Sky übrigens schon letztes Jahr einen erneuten Besuch abgestattet und festgestellt, dass es sich allemal lohnt, dem Titel eine neue Chance zu geben. In unseren Test aus dem Jahr 2018 könnt ihr natürlich ebenfalls einen Blick werfen.