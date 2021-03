Aliens Fireteam: Im Trailer zum neuen Koop-Shooter haben euch Xenomorphs zum Fressen gern

02.03.2021 16:30 Uhr

Die Entwickler der Cold Iron Studios haben einen Koop-Shooter angesiedelt im Alien-Universum angekündigt: Aliens Fireteam spielt sich in Third-Person und schickt euch in Teams von drei Spielern in die Schlacht gegen die tödlichen Xenomorphs. In der Alien-Timeline ordnet sich Fireteam nach den Geschehnissen von Alien 3 ab: Ellen Ripleys besten Feinde sind also längst kein Geheimnis mehr, mit denen wir uns in den Rüstungen von schwer bewaffneten Colonial Marines anlegen.

Aliens Fireteam erscheint im Sommer 2021 für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One und für den PC auf Steam.