Alle Neuerungen von Diablo 2 Resurrected in 11 Minuten

von Maurice Weber, Florian Franck,

22.09.2021 22:16 Uhr

Am 23. September um 17 Uhr erscheint Diablo 2 Resurrected für alle aktuellen Plattformen. Höchste Zeit also, uns nochmal einen Überblick zu verschaffen: Was steckt denn nun alles drin in dieser Neuauflage? Was hat Blizzard geändert - und was nicht?

Wir zeigen im Video anhand von Gameplay-Szenen aus den Vorab-Versionen die Änderungen an der Grafik und den Cutscenes und stellen alle wichtigen Neuerungen vor. Außerdem klären wir auf, welche davon es auf welchen Plattformen gibt und welche nur auf dem PC verfügbar sein werden.