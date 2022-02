Alpha-Gameplay aus Wanted: Dead sieht aus wie John Wick 2077

11.02.2022 15:34 Uhr

Wanted: Dead zeigt zwar nur einen kurzen Teaser-Clip, der lässt aber keine Zweifel daran, was hier Sache ist: Blitzschnelle Third-Person-Gefechte mit Katana und Schusswaffen durch ein futuristisches Hong Kong stehen ganz klar im Vordergrund - da fliegen auch mal Köpfe oder Arme!

Das Kampfsystem ist an Devil May Cry, Metal Gear Rising und Bayonetta angelehnt. Der Mix aus schön choreografierten Animationen und brutaler Gewalt erinnert dabei an John Wick - nur eben vor einer Cyberpunk-Kulisse. Ganz am Ende des Videos sehen wir einen Mech, der womöglich als Bossgegner fungiert.

Wanted: Dead wurde im Oktober 2021 erstmals enthüllt und soll 2022 für PC und PS5 erscheinen. Beim Entwickler 110 Industries arbeiten viele ehemalige Mitarbeiter von Team Ninja (Ninja Gaiden, Dead or Alive).