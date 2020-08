Angesegelt: Windbound - Für dieses Survival-Adventure-RPG braucht ihr einen Segelschein

von Ann-Kathrin Kuhls,

05.08.2020 16:01 Uhr

Windbound sieht auf den ersten Blick aus, als hätte jemand Link aus Breath of the Wild ein Segelboot in die Hand gedrückt und ihn auf Seereise geschickt. Aber tatsächlich soll es sich bei diesem Titel um ein Survival Crafting RPG-Adventure handeln, dass all diese Genres vereint. Kann so ein Mittelweg spannend sein? Oder bedeutet, von allem ein bisschen zu nehmen am Ende, nichts so richtig ausfüllen zu können? Wir haben bei einem Anspieltermin ein bisschen Seeluft schnuppern können und zeigen euch, welche Erfahrungen wir dabei gemacht haben.

Windbound erscheint am 28. August für PS4, Xbox One, Switch, PC und Stadia.