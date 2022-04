Anno 1800 geht in die vierte Runde & ein Haufen kostenloser Spiele - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

08.04.2022 15:42 Uhr

Wie jede Woche präsentieren wir euch auch heute wieder die Neu & Gratis-Games, unsere News-Sendung zum Wochenende, in der wir euch die Highlights der letzten Woche, die neuen Releases der nächsten Woche und all die Spiele vorstellen, die ihr übers Wochenende und darüber hinaus kostenlos spielen könnt.

Nächste Woche erwartet uns der neue DLC von Anno 1800: Keim der Hoffnung und hoffen tun wir natürlich, dass er großartig wird. Außerdem gibt's wieder eine Menge kostenloser Spiele, vor allem für Abonnenten von PlayStation Plus und Xbox Live Gold. Aber auch für die anderen gibt's das eine oder andere Goodie, wie das fantastische The Vanishing of Ethan Carter.

Eines unserer Highlights war definitivn LEGO Star Wars: Die Skywaler Saga, aber Fritz hat außerdem ein Remake von einem Shooter-Hit von 1999 aufgetan, nämlich Wheel of Time. Mehr Infos zur Mod findet ihr hier.

Alle kostenlosen Spiele am Wochenende für den PC findet ihr natürlich auch im Artikel.

Was spielt ihr am Wochenende? Schreibt es uns in die Kommentare!