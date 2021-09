Anno 1800 kostenlos und vieles mehr - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

03.09.2021 19:13 Uhr

Herzlich willkommen zrück zu den Neu & Gratis-Games, unserer Show am Freitag, zu der wir euch die Highlights der letzten Woche präsentieren, die Releases der nächsten Woche vorstellen und all die Spiele verraten, die ihr am Wochenende kostenlos spielen könnt oder im Rahmen eines Abos gratis dazu bekommt. Dieses Wochenende ist vor allem für Konsolenspielerinnen und -spieler jede Menge mit dabei, denn ein neuer Monat bedeutet auch immer neue Spiele in den Abos. Die Spiele im September im PlayStation Plus Abo findet ihr auch nochmal hier und die Spiele im Xbox Live Gold Abo gibt's nochmal hier.

Außerdem hat Fabiano schon einen ersten Kommentar zu Pathfinder: Wrath of the Righteous abgegeben und es gibt viele neue Spiele. Noch mehr Spiele haben wir in der Monatsvorschau für den September für euch zusammengefasst.

Alle Gratis-Games für den PC zum mitschreiben und anklicken gibt's natürlich wieder im Artikel.