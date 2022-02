Anno: Mutationem - Trailer enthüllt Releasedatum des Cyberpunk-Action-Adventures

19.02.2022 07:15 Uhr

In Anno: Mutationem schlüpft ihr in die Haut von Ann, einer tödlichen Einzelkämpferin, die in einer düsteren Cyberpunk-Metropole Kriminelle jagt, Geheimnisse aufdeckt und sich sogar als Bartenderin versuchen darf. Das Spiel setzt dabei auf einen charmanten Mix aus 2D- und 3D-Grafik sowie Charaktere, die wie eine pixelige Mischung aus Anime und klassischen Adventure-Figuren anmuten.

Wo wir auch schon beim Genre wären: Der kleine Indie-Titel vereint klassisches Action-Adventure mit RPG-Elementen. In flotten Sidescroller-Kämpfen bestreitet ihr Nah- und Bosskämpfe, nutzt die Umgebung zu eurem Vorteil und vertreibt euch in ruhigen Momenten die Zeit mit Minigames.

Entwickler Thinking Stars verspricht eine hohe spielerische Freiheit, durch die ihr selbst entscheiden könnt, wo ihr hingeht und wie ihr Herausforderungen und Begegnungen meistert. Der Titel soll am 17. März 2022 auf Steam, PS4 und PS5 erscheinen.

Warum sich Cyberpunk-Liebhaber den Termin im Kalender ruhig mal einmerken sollten, verrät Elena Schulz in ihrem Fazit nach einer Stunde in der Demo vom Anno: Mutationem!