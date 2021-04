Apex Legends: Im Storytrailer zu Season 9 gibt es eine Ladung Titanfall

19.04.2021 19:00 Uhr

Apex Legends startet am 4. Mai in seine mittlerweile 9. Saison. Mit dabei wird wie üblich ein neuer Charakter sein, den die Entwickler in einem Storytrailer erstmals vorstellen. Die neue Legende hört auf den Namen Valkyrie und hat bereits Erfahrungen mit den aus Titanfall bekannten Kampfrobotern gesammelt, die es bisher in Apex Legends nicht gegeben hat.

Der Trailer gibt Einblick in die Hintergrundgeschichte von Valkyrie und zeigt, wohin ihre Reise geht. Dabei wird sie unter anderem von Rampart unterstützt und baut mit ihr aus den Überresten eines Titans etwas Neues.

Warum Apex Legends aktuell so beliebt ist und Spielerrekorde bricht, verraten wir euch in einem separaten Artikel.