Apex Legends - Neue Map, neue Waffe & neue Legende im Gameplay-Trailer zu Saison 11

30.10.2021 14:21 Uhr

Die Season 11 mit dem Namen Flucht steht kurz vor dem Release in Apex Legends. Passend dazu gibt Entwickler Respawn Entertainment in einem neuen Trailer Einblick in die Neuerungen - und die haben es durchaus in sich.

Highlight der kommenden Saison ist gewiss die neue Karte Stormpoint, die euch in ein mehr oder weniger tropisches Eiland entführt. Dort herrschen nicht nur andere Temperaturen und Fortbewegungsmöglichkeiten, sondern ihr könnt auch von Spinnen und anderen Wildtieren angegriffen werden. Wer also nicht aufpasst, kann hier schnell zwischen feindlichen Spielern und fiesen PvE-Gegnern landen.

Neben Stormpoint gibt es außerdem mit Ash eine neue Legende, die Gegner mit einer Falle festhalten kann oder mithilfe ihrer ultimativen Fähigkeit ein Portal öffnet. Letzteres ist jedoch im Vergleich zu Wraiths Fähigkeit eine Einbahnstraße - zurück geht es nicht mehr.

Zu guter Letzt könnt ihr in Season 11 erstmals auch das C.A.R. SMG finden. Dabei handelt es sich um einen alten Bekannten aus der Titanfall-Reihe, welcher in Apex Legends zwischen zwei unterschiedlichen Munitionsarten wechseln kann. Die Waffe greift sowohl auf leichte als auch auf schwere Munition zurück.

Saison 11 von Apex Legends startet übrigens am 2. November 2021. Ob sich ein Blick auf den Battle-Royale-Shooter über zwei Jahre nach Launch lohnt, haben wir derweil für euch in einem Nachtest festgehalten.