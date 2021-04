Apex Legends Season 9 - Gameplay Trailer stellt Arena-Modus vor

26.04.2021 17:29 Uhr

Im neuen Apex Legends Arena-Modus kämpfen zwei Teams mit jeweils drei Spielern gegeneinander in mehreren Runden. Zu Beginn jeder Runde gibt es eine Kaufphase, in der ihr für Crafting-Material Waffen, Fähigkeits-Aufladungen, Granaten und Support-Items kaufen könnt. Dann wird im Team Deathmatch um den Rundensieg gekämpft. Wer die ersten Drei Match-Runden gewinnt oder zwei Siege in Folge für sich entscheiden kann, gewinnt das Match.

Der Trailer zeigt euch nochmal im Detail, wie der Modus funktioniert. Wenn ihr wissen wollt, wir sich das ganze spielt, empfehlen wir euch unsere Preview zu Apex Legens Season 9 - wir konnten den Modus bereits einige Stunden anspielen.