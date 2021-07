Apex Legends: Trailer zeigt neuen Held und Waffe in Aktion

26.07.2021 17:30 Uhr

Apex Legends startet ab dem 3. August in eine neue Season und bringt wie gewöhnlich einige Neuerungen in den Multiplayer-Shooter. Allen voran könnt ihr mit der neuen Season endlich die neue Legende Seer spielen, die ähnlich wie Bloodhound auf Aufspürung spezialisiert ist.

Was wir bereits über Seer wissen: Seine passive Fähigkeit ist eine Art Herzschlag-Sensor, mit dem ihr Feinde in der Nähe aufspüren könnt, wenn ihr mit eurer Waffe anvisiert. Habt ihr einen Gegner gefunden, könnt ihr mit Seers taktischer Fähigkeit seine Drohnen losschicken, um die exakte Position eures Feindes zu enthüllen. Seine ultimative Fähigkeit ist dann ein Netz aus Drohnen, dass sich über einen gewissen Radius spannt und die Positionen aller sich bewegenden Gegner anzeigt. Einiges davon seht ihr auch schon im Trailer

Was kommt noch mit Season 10? Neben der neuen Legende bekommt ihr auch eine neue Waffe in die Hände. Die Rampage erweitert als LMG euer Waffenarsenal mit zusätzlicher Feuerkraft. Wie gewohnt gibt es auch einen neuen Battle Pass und ein Map-Update. Dieses mal wird Worlds End angepasst und verkleinert. Überall könnt ihr blaue Fahnen und ein ominöses Zeichen sehen. Was es damit auf sich hat, wissen wir bisher noch nicht.

Darüber hinaus könnt ihr mit der neuen Season auch endlich Ranked-Matches im Arena-Modus spielen und das bekannte Divisions-System von Bronze bis Apex Predator aufsteigen. Passend dazu finden auch drei neue Arena-Maps ihren Weg ins Spiel.