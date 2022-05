ARMA Reforger - Erstes Fazit zu Umfang und Technik der Militär-Simulation

von Christian Fritz Schneider,

17.05.2022 22:40 Uhr

Ab dem 17. Mai gibt es mit ARMA Reforger das erste Spiel auf Basis der neuen Grafik-Engine von Bohemia Interactice, der Enfusion Engine. Das Spiel startet jetzt in den Early Access auf dem PC und auf Xbox Series X/S als Game Preview. Die die Entwickler von Operation Flashpoint und Armed Assault ist Reforger ein wichtiger Schritt in Richtung ARMA 4, allerdings ist das neue Spiel deutlich kleiner als frühere Serienteile und soll auch nicht mehr so stark wachsen. Eigentlich ist Reforger nämlich als etwas größere Techdemo für die Enfusion Engine gedacht und als Übungsumgebung für Modder. Spielerisch soll Reforger in erster Linie Multiplayer-Fans ansprechen.