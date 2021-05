Ashes of Creation: 22 Minuten echtes Alpha-Gameplay aus dem MMO mit Raid-Boss

von Andreas Bertits,

08.05.2021 10:45 Uhr

Das MMORPG Ashes of Creation der Intrepid Studios nimmt immer mehr Form an. Im Mai und Juni soll die Alpha One stattfinden, in der ausgewählte Spieler einen guten Einblick in das Spielgeschehen erhalten. Um euch jetzt schon darauf einzustimmen, haben die Entwickler ein etwa 22-minütiges Video aus dem Online-Rollenspiel veröffentlicht.

Fokus liegt auf einem Kampf gegen einen Raid-Boss. Der riesige Drache macht der großen Gruppe an Helden ordentlich zu schaffen. Gut zu sehen sind die Effekte der Zauber und der Spezialattacken, die teilweise bildschirmfüllende Explosionen mit sich bringen. Ashes of Creation zeigt im Video, dass es optisch beeindruckend aussieht.

Wann wir mit dem Release des MMORPGs rechnen können, ist noch nicht bekannt. Erst steht die Alpha One an, die in Kürze startet.