Ashes of Creation: Neuer Trailer präsentiert die Spielwelt in der Unreal Engine 5

05.03.2022 09:22 Uhr

Ende letzen Jahres gaben die Entwickler von Intrepid Studios bekannt, dass Ashes Of Creation Anfang 2022 auf die Unreal Engine 5 wechseln wird. Zwar müssen alle Assets neu angepackt werden, damit sie von dem neuen Unterbau profitieren, jedoch können dafür alle Entwickler gleichzeitig an verschiedenen Teilen des Spiels arbeiten, was die Entwicklung wiederum beschleunigt.

Wie gut das aussehen kann, präsentieren die Entwickler in dem rund dreiminutügen Trailer, der verschiedene Aufnahmen von Tieren und der Landschaft zeigt. Besonders die Licht- und Schatteneffekte zeichnen ein besonders realistischen Look. Kein Wunder also, dass viele MMO-Fans gespannt auf diesen vielversprechenden Titel warten. Leider gibt es für Ashes of Creation aber noch kein finales Release-Datum.