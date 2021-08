Assassins Creed: Valhalla - Launchtrailer zum zweiten DLC Belagerung von Paris

12.08.2021 09:00 Uhr

Am 12. August 2021 erschien der zweite DLC für Assassins Creed: Valhalla mit dem Titel Belagerung von Paris. Der startet zwar noch in Eivors Heimatdorf, doch schon bald darauf geht es in Richtung der namensgebenden Hauptstadt des Nachbarlandes. Dort möchtet ihr natürlich einen großen Raubzug veranstalten, um möglichst viele Schätze zu erbeuten. Auf euren Streifzügen durch Paris erkundet ihr sogar die riesige Kanalisation, in der es vor Ratten nur so wimmelt.

Euch erwartet eine neue Open World, die zwar schön aussieht, aber wie schon der erste DLC keinerlei Nebenaufträge bietet. Stattdessen liegt der Fokus ganz klar auf der Hauptstory, und abseits davon arbeitet ihr lediglich Sammel- oder Rebellenaufträge ab. Insgesamt solltet ihr rund sechs bis zehn Stunden beschäftigt sein.

Ob die Geschichte rund um Eivors neuesten Raubzug etwas taugt, erfahrt ihr im GameStar-Test.