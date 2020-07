Assassin's Creed Valhalla zeigt eine Prophezeiung rund um Eivor

17.07.2020 01:38 Uhr

Eivors Schicksal in Assassin's Creed Valhalla wird sich nicht alleine um Ruhm und Ehre drehen. Das erklärt der neueste Trailer, in dem eine Prophezeiung erklärt, worauf sich der Krieger einstellen muss. Denn eine Heimat für seinen Wikinger-Clan in England zu finden, soll den Kampf des Wikingers nicht beenden. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer News.