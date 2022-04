Asterigos: Trailer zum Soulslike mit griechischer Mythologie wirkt fast wie AAA

24.04.2022 12:07 Uhr

Asterigos: Curse of the Stars erinnert auf den ersten Blick stark an Immortals: Fenyx Rising. Mit einer rothaarigen Heldin erkunden wir eine Welt, die ganz offensichtlich von der griechischen Mythologie inspiriert ist und bekämpfen dabei allerlei Monster. Allerdings gibt sich die Welt deutlich düsterer als die von Immortals und ähnelt in dieser Hinsicht eher einem Elden Ring.

Tatsächlich handelt es sich bei Asterigos um ein Soulslike: In der Stadt Aphes sollen uns nicht nur Horden von Gegnern, sondern auch herausfordernde und einzigartige Bosse erwarten. Die kriegen wir mit verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen wie Schwertern, Stäben oder Hämmern klein. Eine Story, die sich durch unsere Entscheidungen verändert soll es außerdem auch geben.

Asterigos soll noch im Herbst 2022 erscheinen. Interessierte können das Spiel bei Steam bereits auf ihre Wunschliste setzen.