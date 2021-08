Asterix & Obelix - Trailer zum neuen Spiel verkündet: Ab November werden Römer verkloppt!

29.08.2021 11:33 Uhr

Am 25. November 2021 gibt es saftig Prügel, sobald das neue Beat'em Up Asterix & Obelix: Slap Them All! für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Eine explizite Version für Xbox Series X/S und Playstation 5 gibt es zwar nicht, dafür wird das Spiel aufwärtskompatibel sein. Slap Them All! kommt in den Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch, Fans können also frei wählen, wie sie das Spiel zu den Comics ihrer Kindheit erleben wollen.

Im Spiel selbst geht es übrigens auch an altbekannte Schauplätze aus den Comics: Die Helden Asterix und Obelix prügeln sich durch Gallien, Ägypten und sogar Spanien - komplett in gewohnter 2D-Manier, was den Look der Vorlage umso stimmiger einfangen dürfte. Doch nicht nur Römer bekommen aufs Maul, auch Piräten, Räuber und Normannen kriegen ihr Fett weg. Ein lokaler Koop-Modus steht außerdem Spielern zur Verfügung, die Asterix nicht ohne Obelix oder Obelix nicht ohne Asterix in die Schlacht ziehen lassen wollen.