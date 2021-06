Astria Ascending: Im JRPG gibt's Rundentaktik wie in Final Fantasy

20.06.2021 10:30 Uhr

Astria Ascending sieht nicht zufällig wie eine Neuinterpretation von Final Fantasy aus, schließlich arbeiteten Entwickler von Artisan Studio zuvor genau an dieser Marke, aber auch an Nier Automata. Die Parallelen zwischen Astria Ascending und Final Fantasy lassen sich vor allem am rundenbasierten Kampfsystem erkennen, das wir aus einer Seitenansicht steuern.

So kämpfen wir in Astria Ascending gegen insgesamt über 200 unterschiedliche Monstertypen, wenden Magie an, nutzen Schwächen aus und erfreuen uns an detailliert gezeichneten Anime-Charakteren. Und wir sammeln legendäre Monster, um sie zu beschwören, was an die Esper von Final Fantasy erinnert. Das Ganze kommt eingepackt in eine Story, die sich um »Verrat, Aufopferung und Schrecken« dreht und so den etwas erwachseneren Otaku ansprechen soll.

Astria Ascending erscheint am 30. September 2021 für PC und Konsolen.