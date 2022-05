Avatar 2: Der erste Trailer zu The Way of Water ist da

09.05.2022 16:28 Uhr

13 Jahre ist es her, da sorgte James Cameron mit Avatar: Aufbruch nach Pandora für volle Kinokassen - und ließ sich bis jetzt Zeit für den Nachfolger. Nun gibt es den ersten Teaser-Trailer zu Avatar: The Way of Water.

In rund anderthalb Minuten gewährt der erste Trailer einen klitzekleinen Einblick in die erneut sehr blautönige Welt von Avatar beziehungsweise des Planeten Pandora. Die Geschichte spielt über ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films und rückt vor allem Jake und dessen Na'vi-Frau Neytiri und ihre Kinder in den Mittelpunkt.

Für den Film selbst müsst ihr euch aber noch etwas gedulden. Avatar: The Way of Water startet nach aktueller Planung am 14. Dezember 2022 in den Kinos. Zu sehen sind dann unter anderem die Schauspieler Zoe Saldana, Sam Worthingon, Sigourney Weaver, Stephen Lang und viele mehr.