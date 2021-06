Avatar: Frontiers of Pandora - Die neue Next-Gen-Technik der Snowdrop-Engine

24.06.2021 18:00 Uhr

Im Video zu Avatar: Frontiers of Pandora dreht sich alles um die neuen Techniken, die das Open-World-Spiel zu einem echten Grafik-Highlight machen sollen, wie zum Beispiel spezieller SSD-Support, Raytracing, Microdetails und mehr. In unserem Plus-Artikel schlüsseln wir auf, wie Avatar so zum ersten echten NextGen-Spiel für PC werden soll.