Back 4 Blood - PvP-Trailer stellt Schwarm-Modus vor

14.06.2021 16:42 Uhr

Der Trailer zum Schwarm-Modus stellt den PVP-Modus in Back 4 Blood vor. Zwei Teams zu jeweils 4 Spieler*innen treten hier gegeneinander an, jeweils auf Seiten der Cleaner und Infizierten. Eine Runde geht so lange, bis alle Cleaner tot sind.

Nach jeder Runde wechlsen die Teams, sodass die Cleaner die Infizierten werden und umgekehrt. Am Ende gewinnt das Team, das als Cleaner am längsten überlebt hat. Der Trailer zeigt den Anlauf der einzelnen Runden und die Fähigkeiten der spilebaren Infizierten.