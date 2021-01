Back 4 Blood: Trailer zeigt, wie es das neue Left 4 Dead werden will

04.01.2021 14:43 Uhr

Nach einem Ausflug ins Sci-Fi-Monster-Genre mit Evolve, kehren die Turtle Rock Studios mit Back 4 Blood zu ihren Zombie-Wurzeln zurück. Der Koop-Shooter ist eine Art geistiger Nachfolger zu Left 4 Dead 2, der euch erneut als Vierer-Team in den Kampf gegen unzählige Untote schickt.

Anders als in Left 4 Dead sollen die Charaktere in Back 4 Blood jedoch keine unerfahrenen Recken sein. Stattdessen haben sie schon über ein Jahr lang in der Zombie-Welt überlebt und so einiges an Geschichten erlebt. Diese Erfahrenheit dürften auch viele Fans haben – und das soll sich im Gameplay widerspiegeln, in Form von mehr und stärkeren Feinden, die euch auf die Pelle rücken.

Noch mehr Infos zu Back 4 Blood gibt es unter anderem in unserer ausführlichen Preview. Der Koop-Shooter erscheint voraussichtlich am 22. Juni 2021.