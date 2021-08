Battlefield 2042: Gameplay-Clip mit Specialist Irish zeigt sein Ingenieur-Gadget

18.08.2021 10:29 Uhr

Im Teaserclip zu Battlefield 2042 stellt sich Specialist Irish vor, der auf BF4 zurückkehrt und in die Engineer-Klasse schlüpft. Im Fokus des Videos steht sein Gadget, das Fortification System, mit dem sich Irish eingraben und Positionen verteidigen kann. Das defensive Paket besteht aus zwei Komponenten:

- DCS Mobile Deckung: Irish stellt ein mobiles Schutzschild auf, das ihn und seine Kameraden vor Feindfeuer schützt. Kugelsicheres Glas sorgt für einen taktischen Vorteil.

- APS 36 Wachsystem: Dieses unscheinbare Gerät wird auf dem Boden platziert und wehrt dann feindliche Granaten, Raketen und andere explosive Projektile durch ein Hardkill-System ab.

Das Gameplay zeigt neue Ausschnitte auf der Map Renewal, die in der Wüste Ägyptens angesiedelt ist und aus einer begrünten High-Tech-Anlage und trockenen Canyons besteht.

Spannendes Detail am Rande: Irish nutzt am Ende des Clips eine AK-12 mit Trommelmagazin, das offenbar 60 Schuss fasst und längeres Dauerfeuer ohne nachzuladen ermöglicht. Dieses Attachment war bisher in keinem der Trailer zu sehen.