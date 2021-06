Battlefield 2042: Hier ist die Gameplay-Premiere

13.06.2021 19:26 Uhr

Auf der E3 wurde endlich erstes Gameplay aus Battlefield 2042 gezeigt. Die etwa drei Minuten finden größtenteils auf der Map Hourglass statt, wo in der Wüste, einem Stadion und einer Stadt in Katar gekämpft wird. Zu sehen sind unter anderem das neue Plus-System, mit dem wir Waffen in Echtzeit auf dem Schlachtfeld modifizieren können (wie in Crysis) und der Fahrzeug-Abwurf: Statt wild im Spawnbildschirm auf das Fahrzeug zu klicken, fordern wir Panzer & Co. mit einem Tablett ab und bekommen es ins Match geliefert. Noch mehr Details aus dem Gameplay-Trailer haben wir hier euch euch zusammengefasst.