Battlefield 2042: Trailer enthüllt endlich Hazard Zone

14.10.2021 17:13 Uhr

Im Trailer zu Hazard Zone erfahren wir endlich mehr über den neuen Spielmodus, der zusammen mit dem "All Out Warfare" Multiplayer für 128 Spieler und BF Portal das Gesamtpaket von Battlefield 2042 bilden wird, das am 19. November 2021 erscheint.

Aber was ist eigentlich Hazard Zone nun genau? Wie es im Detail funktioniert und was ihr über den Modus wissen solltet, fassen wir in unserem brandaktuellen Überblick zu Battlefield: Hazard Zone zusammen!

Hier die Kurzfassung: In Hazard Zone treffen mehrere 4-Spieler-Squads im Wettstreit um Datenpakete aufeinander, die man auf den weitläufigen Maps bergen soll. Das Spielprinzip ähnelt dabei Hunt: Showdown oder auch Escape from Tarkov: Jeder Spieler startet mit einem festen Loadout und hat nur ein Leben, wer stirbt oder es nicht zu einem Exfil-Punkt schafft, verliert alles.

Mehr zu den anderen beiden Spieloptionen erfahrt ihr hier:

- Battlefield Portal: So funktioniert der riesige Sandbox-Modus

- Battlefield Multiplayer: 5 verschiedene Meinungen zur Beta (Plus)