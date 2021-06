Battlefield 2042: Trailer-Premiere enthüllt den neuen Multiplayer-Shooter

09.06.2021 17:12 Uhr

Battlefield 6 wurde endlich offiziell vorgestellt und heißt Battlefield 2042. Der Debüt-Trailer zeigt erstmals Ingame-Szenen, stellt das Setting vor und stimmt mit gewaltigen Schlachtenszenen auf den Release am 22. Oktober ein.

Zu sehen sind die meisten der insgesamt sieben Launch-Maps, die aufgrund der erhöhten Spielerzahl deutlich größer ausfallen, als bisher gewohnt: Bis zu 128 Soldaten kämpfen mit Panzern, Hubschraubern und anderen Vehikeln in der Antarktis, in Ägypten und in Großstädten.

Das ganz große Spektakel ist allerdings den NextGen-Plattformen und PCs vorbehalten, auf PS4 und Xbox One sind lediglich 64 Spieler auf kleineren Kartenausschnitten möglich. Eine Singleplayer-Kampagne ist übrigens zum Release nicht vorgesehen, ebenso kein Battle Royale: Battlefield 2042 ist voll und ganz auf den klassischen Multiplayer ausgelegt.

Wer echtes Gameplay vermisst, muss übrigens nicht lange warten: Für den 13. Juni 2021 ist ein weiterer Trailer mit echten Spielszenen angekündigt worden. Was wir jetzt schon über das neue Klassensystem, Fahrzeuge, Battle Pass und die Beta wissen, lest ihr hier:

Battlefield 2042 in der ersten großen Preview mit allen Infos