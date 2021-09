Battlefield 2042 - Schaut euch den Trailer zum Start der Open Beta an

28.09.2021 17:34 Uhr

Wer Battlefield 2042 schon vor Release spielen will, hat nun bald die Möglichkeit dazu. Vom 6. bis 9. Oktober 2021 findet die offene Beta auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S statt, ihr könnt sie aber bereis am dem 5. Oktober um 9 Uhr deutscher Zeit vorladen.

Doch vorsicht: Nicht alle können sofort am 6. Oktober loslegen. Vorbesteller und Mitglieder von EA Play können bereits am 6. und 7. Oktober im Early Access ab 9 Uhr deutscher Zeit spielen, alle anderen dürfen ab dem 8. Oktober, ebenfalls ab 9 Uhr deutscher Zeit einsteigen. In der Beta könnt ihr den Eroberungs-Modus auf "Orbital" mit vier verschiedenen Spezialisierungen spielen.

Alle weiteren Infos findet ihr auch auf der offiziellen Website von EA und könnt euch einen Überblick über die vier Spezialistinnen und Spezialisten, sowie die Karte und die Systemanforderungen für PC verschaffen.