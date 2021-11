Battlefield 2042 - Trailer zeigt die optischen Vorzüge der PC-Version

01.11.2021 15:01 Uhr

Nicht mehr lange, dann steht Battlefield 2042 vor der Tür. Passend zum bevorstehenden Release gewähren Nvidia und DICE einen Einblick in die exklusiven PC-Funktionen des Multiplayer-Shooters.

Da wäre zum einen Ray-Traced Ambient Occlusion zu nennen, welches auf jeder Grafikkarte aktivierbar ist, die Microsoft DirectX Raytracing (DXR) unterstützt. Die Technologie fügt Schatten dort ein, wo Spielelemente das Licht verdecken, zum Beispiel zwischen einem Soldaten und einer Wand.

Für Besitzer von Nvidia-Grafikkarten gibt es in Battlefield 2042 außerdem die Unterstützung von DLSS und Nvidia Reflex. Letzteres reduziert die Systemlatenz und kommt bisher vor allem in kompetitiven Spielen wie Apex Legends oder Rainbow Six: Siege zum Einsatz.

Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021. Bereits am 12. November findet für Käufer der Gold-Edition und Mitglieder von EA Play ein Vorabzugang statt. Mehr Infos dazu erhaltet ihr in unserer großen Übersicht zu Battlefield 2042.