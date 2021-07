Battlefield 2042 trifft auf WW2: Trailer zeigt die irren Möglichkeiten von BF Portal

22.07.2021 20:00 Uhr

Battlefield Portal soll ein Spielplatz der endlosen Möglichkeiten werden und Battlefield 2042 zum Release am 22. Oktober 2021 mit Klassikern wie BF3, Bad Company 2 und sogar Battlefield 1942 vereinen. Welche Möglichkeiten das Sandbox-Tool in der Praxis bietet, zeigen die Entwickler von Ripple Effect in dieser Gameplay-Demonstration:

Zuerst treffen Spieler auf der Kult-Karte Arica Harbor in einer neuartigen VIP-Version aufeinander, wobei beide Parteien eine wichtige Zielperson schützen müssen. Hier sehen wir außerdem, wie Bad Company 2 in der neuen Version der Frostbite-Engine aussieht.

Im zweiten Beispiel treffen vier Soldaten aus dem 2042-Setting mit modernem Equipment auf 32 Spieler aus BF1942 mit entsprechend historischer Bewaffnung. Diese spezielle Rush-Kreation spielt auf Caspian Border. Zum Schluss wird’s absurd, denn auf der 2042-Karte Orbital legen sich 20 EOD-Roboter aus BF3 mit einem einzelnen Panzer an!

Was der Editor noch so alles möglich macht, welche Maps und Optionen drinstecken und wo die Limits der Toolbox liegen, fassen wir im Infoartikel zu Battlefield Portal zusammen.