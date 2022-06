Battlefield 2042 zeigt im Trailer zu Zero Hour die ersten neuen Inhalte

07.06.2022 17:10 Uhr

Mit der ersten Saison namens Zero Hour bekommt Battlefield 2042 rund sieben Monate nach Release die ersten neuen Inhalte. Der Trailer zeigt die neue Map Exposure, die Spezialistin Lis und neue Waffen und Gadgets. Außerdem geht ein Battle Pass mit allerlei kosmetischen Inhalten an den Start.

Season 1 startet am 9. Juni 2022. Wir konnten die neuen Inhalte bereits ausprobieren. In unserer Preview zu Battlefield 2042: Zero Hour erfahrt ihr jetzt schon, was wir davon halten.