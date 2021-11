Battlefield 3 ist zurück: Trailer-Clip aus Portal zeigt das Remaster in voller Pracht

11.11.2021 11:31 Uhr

Battlefield 3 gilt heute bei vielen Fans als DAS beste Battlefield der Serie und jetzt kehrt der Klassiker in neuer Grafik zurück: Battlefield Portal bietet haufenweise Waffen, Fahrzeuge und die Klassen aus BF3 auf den beiden Maps Caspian Border und Noshar Canals.

Dabei können Spieler entweder das alte Feeling von damals neu erleben, oder BF3 Remastered mit Inhalten aus Battlefield 2042, Bad Company 2 und BF1942 mixen sowie eigene Regeln aufstellen. Was ist möglich, was nicht? Die wichtigsten Fragen beantworten wir in unserem FAQ-Artikel zu Battlefield Portal!