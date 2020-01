Battlefield 5 – Trailer zu Kapitel 6: Into the Jungle

28.01.2020 18:11 Uhr

Battlefield 5 stellt das neue Kapitel 6: Into the Jungle vor. Das Content-Update 6.0 am 6. Februar 2020 verschlägt euch auf die neue Dschungel-Map Solomon Islands, wo ihr Modi wie Breakthrouh, Conquest und Team Deathmatch ausfechtet. Auch neue Waffen und Gadgets finden ihren Weg ins Spiel.

