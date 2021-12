Battlefield Portal: Alle Maps im Vergleich

von Michael Obermeier,

08.12.2021 11:00 Uhr

In dem in Battlefield 2042 integrierten Modus Battlefield Portal könnt ihr zum Release sechs große Map-Klassiker aus Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 und Battlefield 3 in komplett neuem Gewand erleben.

Wir zeigen euch im Video die grafischen und teilweise auch spielerischen Unterschiede der Karten "Schlacht in den Ardennen" & "El Alamein" aus Battlefield 1942, "Val Paraiso" & "Arica Harbour" aus Bad Company 2 und "Kaspische Grenze" & "Noshar Canal" aus Battlefield 3 in ihrer Original-Fassung und der Neuauflage in Battlefield Portal.

