BattleStar powered by NERF - Highlights aus Show 4 - Die besten Szenen aus dem Finale!

05.11.2021 11:00 Uhr

Zum großen Finale kommt es zu einem Aufeinandertreffen von alten Rivalen! Jules stellt sich erneut Maxim! Das Ziel: Der Caster-Legende zeigen, dass der bei seinem Lawinensieg einfach nur Glück hatte! Maxim gibt seinen Platz als Champion allerdings nicht ohne weiteres auf und hat vor zu demonstrieren, dass der Grund für seinen atemberaubenden Sieg einfach nur wahrhaftiger und purer Skill war!

Gespielt wurden diesmal die beliebtesten Spiele des Teams und jene, bei denen die beiden Teilnehmer bisher am meisten leiden mussten. Und es blieb bis zum Ende spannend! Während Maxim bis zu Runde 8 in Führung gehen konnte und es für Jules fast hoffnungslos aussah, konnte dieser in der neunten Runde noch eine spannende Aufholjagd hinlegen, womit der Ausgang des Matches einem Finale würdig erst in der allerletzten Runde entschieden wurde! Wer dieses letzten Endes für sich entscheiden konnte, seht ihr noch einmal in den Highlights!