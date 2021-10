BattleStar powered by NERF - Highlights Show 1 - Die besten Szenen von Jules und HeyMoritz

07.10.2021 14:23 Uhr

Am Dienstag war es endlich soweit: Die erste Show BattleStar powered by NERF fand statt – und was für ein Battle das war. In 10 Spielen duellierten sich Jules und HeyMoritz und schenkten sich dabei nichts. In den ersten Spielen schien es noch, als ob Moritz unserem MAX-Host nicht das Wasser reichen könne, doch es kam anders. Moritz startete eine fulminante Aufholjagd und machte es bis zum letzten Spiel – dem heißen Draht – so richtig spannend.

Seht hier in unserem Highlight-Video noch einmal die besten Szenen und denkt dran: Kommenden Mittwoch um 19 Uhr geht's weiter mit BattleStar powered by NERF. Am 13.10. tritt Jules nämlich gegen Maxim an, bekannt als Star-Caster von League of Legends.