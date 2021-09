Bauen, verteidigen, upgraden: The Riftbreaker verrät im Trailer den Release

10.09.2021 11:37 Uhr

Im Trailer zu Riftbreaker sehen wir nicht nur neues Gameplay mit Basenbau, Gegnerwellen und Waffen-Upgrades für unseren Mech-Suit, sondern endlich auch einen konkreten Termin: Am 14. Oktober 2021 erscheint der Genre-Mix aus Hack&Slay, Survival und Management für PC (via Steam, GOG und Epic) sowie PS5 und Xbox Series X/S. Wir haben uns das Spiel 2020 bereits im Rahmen der gamescom genauer angeschaut und ein erstes Vorab-Fazit zu The Riftbreaker gezogen!