Biomutant: Das Open-World-Rollenspiel meldet sich mit neuem Gameplay-Video zurück

25.06.2020 08:15 Uhr

Lange Zeit war es sehr still um das ambitionierte Open-World-Spiel Biomutant. Doch nun meldet sich das kleine Entwicklerteam Experiment 101 mit neuem Gameplay zurück. In knapp 9 Minuten geben die Entwickler neue Einblicke in die Spielwelt, zeigen Kämpfe und Fortbewegungsmittel und stellen neue quirlige Charaktere vor.

Warum so lange Funkstille um das Spiel herrschte und auf welche Schwierigkeiten das Entwicklerteam gestoßen ist, verrät uns Studiochef Stefan Ljungqvist in einem Interview für GameStar Plus. Und wer noch mehr über Biomutant erfahren möchte, kann sich unser Vorschau-Video mit Gameplay aus der gamescom-Demo ansehen.