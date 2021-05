Biomutant feiert seinen Launch im spektakulären neuen Trailer

26.05.2021 14:20 Uhr

Seit dem 25. Mai 2021 ist Biomutant endlich auf Steam und Co. für den PC verfügbar. Und auch wenn uns das Spiel des kleinen Entwicklerstudios Experiment 101 im Test nicht wirklich überzeugen konnte, wollen wir euch den neuen Launch-Trailer zur Feier des Releases nicht vorenthalten. Denn trotz seiner generischen Städte, die durch ihre Detailarmut enttäuschen, kann zumindest das quietschbunte Design der Spielwelt für sich überzeugen. Und davon gibt es im Release-Trailer zu Biomutant einiges zu sehen.

Doch was Biomutant letztendlich gelingt - und was nicht - könnt ihr ganz einfach in unserem GameStar-Test der werten Kollegin Géraldine nachlesen. Schaut gerne rein, falls der Trailer euer Interesse geweckt hat und ihr sichergehen wollt, ob Biomutant wirklich etwas für euch ist.