Biomutant ist ein fantastisches Experiment, das scheitert - Test-Video

von Géraldine Hohmann,

24.05.2021 17:00 Uhr

Die Erwartungen an das Open-World-Rollenspiel Biomutant sind riesig. Das abgedrehte Waschbär-Abenteuer in der Postapokalyspe will uns actionreiche Kämpfe, haufenweise Loot, motivierendes Crafting und eine Geschichte über Gut und Böse bieten. In unserem Test zeigt es viele originelle Ideen, die leider allesamt ins Nichts führen.

Wir erzählen euch, welche spannenden Ansätze die Open World von Biomutant uns auftischt und warum das Experiment dennoch scheitert.

Ihr könnt unseren Biomutant-Test samt Wertung auch lesen.