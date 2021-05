Biomutant verbeugt sich in einem witzigen Trailer vor Star Wars

von Andreas Bertits,

08.05.2021 17:30 Uhr

Am 25. Mai erscheint das Open-World-Rollenspiel Biomutant. Um euch ein wenig auf das Spiel einzustimmen, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der aber eine Besonderheit bietet.

Der Trailer erschien am 4. Mai zum Star-Wars-Day und ist wie der Trailer zu einem neuen Teil der beliebten Weltraum-Saga aufgemacht. Er erinnert ein wenig an das Video zu Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers. Anstatt wie Rey ein Lichtschwert, zückt der Biomutant eine Klobürste. Explosionen wie in den Star-Wars-Streifen dürfen natürlich nicht fehlen.

Auch das Logo am Ende ist von Star Wars inspiriert. Eine lustige Idee, welche die Wartezeit auf den Release des Action-Rollenspiels verkürzt.