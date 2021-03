Biomutant - Vorschau-Video zur großen Open-World-Hoffnung

von Anna Wernicke,

Am 25. Mai 2021 kommt endlich das Open-World-Spiel Biomutant raus. Soweit zumindest der Plan von Entwickler Experiment 101 und Publisher THQ Nordic. Das Spiel hat ja schon einige Release-Verschiebungen hinter sich, einen konkreten Termin gab es bislang aber noch nicht. Genug Grund zur Hoffnung also, dass wir in Kürze die bunte Fantasy-Welt von Biomutant erkunden können.

Im Vorschau-Video fassen wir zusammen, was euch in Biomutant erwarten soll und warum das Spiel einer der interessantes Open-World-Titel des Jahres werden kann.