Black Book: Gameplay-Trailer zum Action-Rollenspiel zeigt Zauberei und Kämpfe

13.06.2021 15:59 Uhr

Das düstere Rollenspiel-Adventure Black Book bedient sich slawischer Mythen und versetzt uns in die Zaubererrobe einer jungen Magierin. Wir bekämpfen finstere Mächte, erkunden die Spielwelt und lernen mehr über die Welt, in der Menschen und Monster mal mehr und mal weniger friedfertig Seite an Seite leben. Sollte der Trailer euer Interesse geweckt haben, könnt ihr den Prolog von Black Book kostenlos auf Steam ausprobieren.